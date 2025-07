O Milan anunciou, este sábado, a lista dos jogadores que vão partir para uma digressão que contará com três jogos de preparação. O português Rafael Leão está entre os eleitos. Destaque para Luka Modrić, recente reforço, que não consta na lista.

Os comandados de Massimiliano Allegri rumarão para Singapura, seguindo-se Hong Kong e Perth, na Austrália.

O primeiro jogo será frente ao Arsenal, na próxima quarta-feira, dia 23. O segundo embate será diante o Liverpool, no dia 26 de julho. A digressão de pré-época termina com uma partida com os australianos do Perth Glory, no dia 31 de julho.

Eis as listas dos convocados:

Guarda-redes: Maignan, Raveyre, P. Terracciano, Torriani;

Defesas: Bartesaghi, Duțu, Gabbia, Jiménez, Magni, Pavlović, F. Terracciano, Thiaw, Tomori;

Médios: Bondo, Comotto, Fofana, Loftus-Cheek, Musah, Pulisic, Ricci, Saelemaekers;

Avançados: Chukwueze, Colombo, Rafael Leão, Liberali, Okafor.