O Milan quer segurar Rafael Leão, MVP do campeonato italiano na temporada passada, mas os problemas derivados da saída do internacional português do Sporting, em 2018, estão a atrapalhar o processo de renovação.

«Leão tem uma situação difícil que deriva da mudança para o Lille, isso está a afetá-lo muito e fez com que os nossos intermediários mudassem muitas vezes. O Rafa, no entanto, agradece-nos e interessa-me aquilo que ele nos diz», reconheceu o diretor-desportivo do emblema rossonero, Paolo Maldini, à Gazzetta dello Sport.

«O Rafa entende que o caminho dele nos próximos anos deve ser no Milan, ele diz-nos isso. Haverá uma negociação, mas sabemos que os bons jogadores devem ser pagos por aquilo que valem. Se a equipa continuar a crescer, Leão terá tudo para competir ao máximo. Depois, claro, não há intransferíveis em nenhuma equipa do mundo», acrescentou.

Questionado sobre se haviam reais possibilidades de renovar com o extremo luso e chegar a acordo com o Sporting, Maldini vincou: «Sim, com ele sim. Não temos nada a ver com o Sporting Lisboa».

Rafael Leão, recorde-se, rescindiu unilateralmente com o Sporting em 2018, na sequência do ataque de alguns adeptos à Academia de Alcochete. Assinou depois pelo Lille, a custo zero, mas foi depois condenado a pagar 16,5 milhões de euros ao clube de Alvalade, «por rescisão ilícita do contrato».

Refira-se que, entretanto, o Tribunal Arbitral do Desporto (TAS) considerou que o Lille também é «responsável solidário» pelo pagamento da indemnização.