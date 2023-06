Após uma longa novela, Rafael Leão renovou contrato com o AC Milan, prolongando a relação com o clube, que começou há três anos, até 2028.

E uma das pessoas que mais razões tem para ficar contente com a renovação é Stefano Pioli, treinador do Milan, que admitiu ter construído uma relação forte com o jogador que na época passada foi eleito o melhor do campeonato italiano.

Não é para menos. Afinal, Leão deve ter sido dos jogadores mais «próximos» de Pioli desde que chegou ao clube. Ou não tivesse ele passado a vida no gabinete do técnico.

«Sempre estive confiante neste desfecho porque sabia o que ele e o clube queriam. Tenho uma excelente relação com o Rafa [Leão]. Ainda hoje lhe disse que ele esteve 178 vezes no meu gabinete», revelou, sorridente.

«A renovação dele é muito importante para o grupo e o crédito deve ir para a direção», acrescentou, na conferência de antevisão ao jogo com o Verona, da última jornada da Serie A.