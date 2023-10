Rafael Leão não gostou nada de ser substituído no empate do Milan em casa do Nápoles (2-2), em jogo da décima jornada da Serie A.

Num vídeo que circula nas redes sociais, vê-se o internacional português visivelmente irritado aquando da saída do campo (aos 81 minutos), e a ser acalmado por alguns colegas de equipa que aqueciam junto à bandeirola de canto. Depois, Leão confrontou Stefano Pioli, quando chegou ao banco.

No final da partida, o treinador do Milan comentou essa opção, falando igualmente do caso de Giroud, que também não saiu satisfeito.

«Vi que precisávamos de energia renovada e era o terceiro jogo da semana: optei por dois jogadores [Jovic e Okafor] que estiveram bem», disse, à DAZN.