A Salernitana de Paulo Sousa somou nesta segunda-feira o terceiro jogo consecutivo sem perder e arrancou um importante empate em casa do campeão Milan (1-1) que lhe permite somar um ponto na fuga à despromoção.

Com Rafael Leão no onze inicial, o Milan colocou-se em vantagem com um golo de Giroud nos descontos da primeira parte.

A Salernitana chegou depois ao empate aos 60m num lance muito mal defendido pelo Milan que Dia aproveitou.

O Milan ficou depois perto de marcar, aos 87m, o golo que garantiria a vitória e a subida ao segundo lugar em igualdade pontual com o Inter, mas a bola não entrou, num lance surreal em que foi Kalulu, do Milan, a impedir a bola de entrar mesmo em cima da linha… com o braço.