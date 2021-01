Mario Mandzukic vai ser reforço do Milan. O avançado croata de 34 anos, que estava sem clube desde julho, já está em Milão a realizar os exames médicos antes de o negócio ser oficializado.

Ex-jogador de Bayern Munique, Atlético de Madrid e Juventus, Mandzukic rescidiu no verão passado contrato com o Al-Duhail, do Qatar.