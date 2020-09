Zlatan Ibrahimovic testou positivo à covid-19, sendo o segundo caso conhecido no plantel do Milan, depois do brasileiro Léo Duarte. Já esta quinta-feira, através de uma publicação nas redes sociais, o avançado sueco confirmou o teste positivo e reagiu ao facto de estar infetado, com a ousadia habitual.

«Teste negativo à covid-19 ontem e positivo hoje. Para já não tenho sintomas nenhuns. A covid teve a coragem de me desafiar. Má ideia», escreveu o avançado nas redes sociais.

I tested negative to Covid yesterday and positive today. No symptoms what so ever. Covid had the courage to challenge me. Bad idea