Mile Svilar faz a estreia esta noite pela seleção da Sérvia.

Convocado pela primeira vez, o guarda-redes do Benfica foi lançado ao intervalo do particular frente ao Qatar, para o lugar de Rajkovic.

Svilar nasceu na Bélgica e foi internacional sub-21 belga, mas também tem nacionalidade sérvia e optou recentemente por representar a seleção orientada por Dragan Stojkovic.

De resto, a Sérvia goleou o Qatar por 4-0 graças aos golos de Jovic, Vlahovic, Milenkovic e a um autogolo Khoukhi.