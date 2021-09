Fora das opções de Jorge Jesus nos últimos jogos, e também da equipa B, Mile Svilar está a contas com um problema físico que o tem impedido de dar o contributo ao Benfica.

Segundo explicou fonte dos encarnados ao Maisfutebol, o guarda-redes regressou do compromisso com a seleção sérvia – no qual somou a primeira internacionalização – com uma tendinopatia do rotuliano esquerdo e tem feito tratamento desde então.

O jovem de 22 anos tem feito tratamento à lesão e só nos últimos dois dias regressou ao trabalho no relvado, embora tenha participado na fase inicial dos treinos.

Svilar não está convocado para a receção ao Boavista, esta segunda-feira, e não deve recuperar a tempo da partida em Guimarães, frente ao Vitória, no próximo sábado.

Refira-se que o pai do guardião internacional pela Sérvia afirmou, em entrevista ao jornal Record, que o filho «está em grande forma», e que o problema que trouxe da seleção não o impede de jogar, tendo instado a que se questionasse Jorge Jesus sobre o motivo da ausência do atleta.

Mile Svilar foi contratado pelo Benfica ao Anderlecht em 2017: desde então, cumpriu 22 jogos pela equipa principal das águias. Termina contrato no final da presente temporada.