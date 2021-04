Depois de ter feito história ao apurar-se pela primeira vez para o quadro principal do Millennium Estoril Open e, a seguir, para a segunda ronda do torneio ATP português, Nuno Borges tenta esta quarta-feira voltar a deixar marca no Clube de Ténis do Estoril.

O tenista português defronta o experiente croata Marin Cilic, ex-número 3 mundial e vencedor da edição de 2014 dos Estados Unidos.

Um duelo frente a um dos antigos pesos pesados do ténis mundial, detentor de 18 títulos ATP e atualmente no 42.º posto da hierarquia.

Pode acompanhar tudo no Maisfutebol, na TVI24 e no TVI Player.

* o encontro foi temporariamente suspenso no final do décimo jogo do primeiro set: nessa altura registava-se uma igualdade a cinco, mas foi retomado alguns minutos depois