O Millwall vai retirar a camisola 20 em memória do guarda-redes Matija Sarkic, que morreu em junho, aos 26 anos. O clube pretende prestar homenagem ao internacional montenegrino, que faria nesta terça-feira 27 anos, antes da sua estreia no Championship, contra o Watford, a 10 de agosto.

A inglesa BBC revela que o clube pretende também inaugurar um mural em honra de Sarkic e lançar um «Prémio Matija Sarkic» através do qual os adeptos poderão votar na melhor defesa da época.

A morte ocorreu por volta das 6h30 da manhã do dia 15 de junho. O jogador estava em estágio com a equipa nacional montenegrina e tinha ido dar um passeio noturno com amigos, tendo depois jantado num restaurante e regressado cedo ao seu apartamento.

De acordo com a imprensa local, o jogador disse aos amigos que se tinha sentido mal depois de acordar por volta das 6 da manhã e que eles teriam chamado uma ambulância, mas já era demasiado tarde. Matija era irmão de Oliver Sarkic, ex-jogador do Benfica.