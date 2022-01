Após o fracasso na CAN, o Gana decidiu despedir o selecionador Milovan Rajevac.



A saída do treinador sérvio deve-se aos maus resultados da seleção na Taça das Nações Africanas. Os ganeses foram a desilusão da prova: registam duas derrotas, ante Marrocos e Ilhas Comores, e um empate frente ao Gabão.

Rajevac, de 68 anos, tinha sido contratado em setembro, naquela que foi a sua segunda passagem pela seleção do Gana, que orientou anteriormente entre 2008 e 2010, levando, então, a equipa aos quartos de final do Mundial da África do Sul.

O Gana vai em março defrontar a Nigéria, orientada por José Peseiro, no play off final de apuramento para da zona africana para o Mundial2022 com a primeira mão em casa, em 24 de março, e a segunda fora, em 28.