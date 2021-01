O treinador do Marítimo, Milton Mendes, em declarações à TVI, após a vitória sobre o Sporting, por 2-0, nos oitavos de final da Taça de Portugal:

«Vimos uma vitória saborosa, sobre uma equipa que está a liderar o campeonato e que não tinha nenhuma derrota nas provas nacionais. Já tínhamos feito um bom jogo em Braga e a equipa mostrou ser um grupo forte, coeso. Tropeçámos e caímos em Braga, mas quem levanta rápido é mais forte. E o nosso grupo é forte. Vi um jogo truncado no primeiro tempo, de muitas faltas e transição muito rápida do Sporting. Tiveram algumas oportunidades, a nossa intenção era pressionar alto e conseguimos nalguns momentos. Eles causaram perigo em bolas longas, em transições, baixámos linhas no segundo tempo, pois sabíamos que iam arriscar. Assim o fizeram e nós, dentro da nossa estratégia, fizemos os golos que nos levam à próxima fase.»

«Cada treinador tem uma forma de organizar e trabalhar a sua equipa. Os jogadores são os mesmos, com muita qualidade, demos uma forma de aproximação de setores, deveres e direitos dentro de campo com e sem bola. Eles interpretaram muito bem e essa vitória fica para os atletas e adeptos.»

«Queria oferecer essa vitória ao professor Neca, que perdeu a mãe há dois dias. Um abraço para ele.»