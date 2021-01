Declarações de Milton Mendes, treinador do Marítimo, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após o desaire (2-1) no terreno do Sp. Braga:

[Desperdício logo no primeiro minuto foi determinante?] «Lógico que se conseguíssemos o primeiro golo, logo no início, a história poderia ter sido outra. Mas o mais importante é que a nossa equipa esteve sempre com a mesma identidade e conseguimos criar algumas dificuldades ao Braga; estávamos a defrontar uma grande equipa, bem treinada, com jogadores extraordinários. Na semana passada fez um excelente te jogo na casa do líder. Não estamos satisfeitos com a derrota, porém jogar bem já uma situação que estamos a implementar desde início. Os jogadores estão de parabéns, lutaram muito. Estaremos muito mais fortes no próximo jogo».

[Rodrigo Pinho de saída para o Benfica] «O Rodrigo teve um problema familiar durante a semana, mas mesmo com esse problema estava convocado. Teve uma entorse lombar também, que estava a dificultar as suas movimentações. Estava convocado, mas à última da hora o departamento clínico vetou e ele não viajou. Desconheço essa situação [ida para o Benfica], queríamos ter o Pinho aqui e para as próximas».

[Caso se verifique tem qualidades para se impor?] «Tem excelentes atributos como atleta profissional e como homem. Conseguiu adquirir maturidade, hoje é fundamental na nossa equipa, um excelente finalizador, com excelente caráter. Esperamos que fique connosco, mas acho que tem capacidade para se impor, o Marítimo é uma equipa grande, e em qualquer equipa do campeonato português vai dar alegrias aos seus adeptos».