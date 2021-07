Giannis Antetokounmpo foi eleito o MVP das finais da NBA.



O Greak Freak somou, pelo menos, 40 pontos em três dos seis jogos da série contra os Phoenix Suns e contribuiu para o triunfo dos Buks.



O grego igualou assim Michael Jordan e Hakeem Olajuwon, os únicos jogadores a terem conquistado o prémio de MVP da fase regular, das finais e o prémio de Jogador Defensivo do Ano.

Giannis Antetokounmpo joins Michael Jordan and Hakeem Olajuwon as the only players NBA history to win a regular season MVP Award, a Finals MVP Award and a Defensive Player of the Year Award. pic.twitter.com/Ks1Uhf9EA8