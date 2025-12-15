O Ministério Público (MP) acusa sete adeptos do Sporting de tentativa de homicídio qualificado de cinco adeptos do FC Porto.

Segundo notícia avançada pelo Jornal de Notícias, os arguidos vão ainda responder por dez crimes de ofensas à integridade física qualificadas, um crime de incêndio, cinco crimes de roubo e três crimes de dano qualificado. Recorde-se que os incidentes remontam ao passado dia 10 de junho, quando um carro onde seguiam adeptos portistas foi atacado e incendiado por adeptos do Sporting, após um jogo de hóquei entre as duas equipas.

Na altura, o FC Porto repudiou o sucedido e referiu que «por mero acaso» não tinha resultado em vítimas mortais. Já o Sporting mostrou-se disposto a colaborar com as autoridades, de forma a «identificar os responsáveis».

Cinco dos sete arguidos estão em prisão preventiva e os restantes dois encontram-se em prisão domiciliária.

