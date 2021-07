O Parlamento rejeitou esta terça-feira os requerimentos do PSD e do CDS-PP a solicitarem a audição do ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, na sequência do relatório sobre os festejos do Sporting.

A Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias votou conjuntamente os dois pedidos, que foram rejeitados com voto contra do PS, abstenção do PCP e voto favorável de PSD, CDS-PP, BE e PAN.

Recorde-se que Cabrita defendeu que o Ministério da Administração Interna não tem «qualquer competência de proibição de manifestação» e acusou o Sporting de não colaborar no inquérito pedido pelo governo aos festejos dos leões aquando da conquista do campeonato nacional, em maio.

O clube de Alvalade prontamente respondeu, referindo que o plano dos festejos foi aceite «por todas as partes envolvidas», numa reunião onde estiveram presentes «os chefes de gabinete do próprio ministro da Administração Interna, do secretário de estado adjunto da Administração Interna, da ministra da Saúde, representantes do COMETLIS/PSP, da DN/PSP, da DGS e da CML».