O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, acusou esta sexta-feira o Sporting de falta de cooperação no inquérito pedido pelo governo aos festejos dos leões aquando da conquista do campeonato nacional, em maio.

«Sendo objeto do inquérito a atuação da PSP, regista-se a ausência de cooperação por parte do Sporting às solicitações feitas pela Inspeção-geral da Administração Interna [IGAI]», começou por dizer Cabrita, em conferência de imprensa.

«Foram feitas diligências junto de um número muito variado de instituições, todas responderam e colaboraram com esta investigação, menos o Sporting, que não respondeu a qualquer pedido de esclarecimento», prosseguiu.

O ministro revelou depois que a Polícia de Segurança Pública [PSP] sugeriu que os festejos dos leões ocorressem apenas no interior do Estádio de Alvalade, sugestão que não foi aceite.

Sobre o enorme aglomerado de pessoas no exterior de Alvalade, Eduardo Cabrita informou que foi determinado ao IGAI que determine as circunstâncias em que isso aconteceu, ao contrário das determinações iniciais do diretor nacional da PSP.

Por fim, Cabrita defendeu ainda que houve um uso abusivo do direito à manifestação, já após ter elogiado o comportamento da PSP nessa noite.

«Finalmente queria referir-me à chamada manifestação convocada para a zona do estádio. Considera-se que estamos aqui perante um uso manifestamente abusivo do direito de manifestação. A realização da manifestação foi comunicada à Câmara Municipal e à PSP, mas há um uso do direito que não tem nada a ver com o quadro em que é legitimamente exercido o direito de manifestação», referiu, acrescentando que irá ser preparada uma proposta de revisão à lei do direito à manifestação.