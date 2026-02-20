Sem qualquer jogo disputado nesta época, Tiquinho Soares foi emprestado pelo Santos ao Mirassol, quarto classificado na última edição do Brasileirão. O ponta de lança de 35 anos foi cedido até ao fim do ano.

Sem dar nas vistas durante a juventude, Tiquinho abriu as portas da Europa na Madeira, pelo Nacional. Entre 2015 e 2016, o avançado fez 16 golos em 49 jogos, o que valeu a transferência para o Vitória de Guimarães, onde apenas durou meia época, uma vez que o FC Porto contratou Tiquinho no princípio de 2017, a troco de mais de 5 milhões de euros.

Pelos dragões, o ponta de lança fez 140 jogos, 63 golos e 12 assistências, conquistando Liga (duas), Taça de Portugal e Supertaça.

Seguiram-se épocas por China e Grécia (Olympiakos), até ao regresso ao Brasil em 2022, para representar o Botafogo, emblema no qual conquistou a Libertadores e o Brasileirão. Há um ano, Tiquinho reforçou o Santos, mas apenas registou sete golos e quatro assistências em 40 partidas.

O Mirassol é nono classificado do Brasileirão, a dois pontos dos líderes Palmeiras, São Paulo, Fluminense e Bahia, e com quatro pontos de vantagem sobre o Santos (18.º). O novo clube de Tiquinho Soares também vai competir na Libertadores.