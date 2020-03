Mirko Antonucci, jogador que a AS Roma cedeu ao Vitória de Setúbal em janeiro, tem estado em isolamento social na sequência do surto do novo coronavírus, Covid-19, em Portugal. Em Itália, recorde-se, já se registaram 47 mil casos e mais de quatro mil mortes.



O extremo de 21 anos, um dos nomeados para o prémio Golden Boy, continua a viver num quarto de hotel e conta com a companhia da namorada, a compatriota Ginevra Lambruschi, uma «fashion influencer» que tem mais de meio de milhão de seguidores nas redes sociais.



Nos últimos dias, os dois italianos têm partilhado vários momentos da estadia prolongada no quarto de hotel, sem perder a boa disposição e os sinais de forte cumplicidade do casal. Aliás, nesta sexta-feira, Mirko Antonucci decidiu publicar um vídeo de imagens ao lado da namorada, com uma descrição simples: «Simplesmente nós».



Veja a galeria de fotos de Ginevra Lambruschi em anexo neste artigo.