(artigo atualizado)

Mirko Topić despediu-se do Famalicão com destino aos ingleses do Norwich. O médio de 24 anos utilizou as redes sociais para deixar uma mensagem aos adeptos famalicenses.

Chegou a Portugal em 2023, proveniente do FK Vojvodina, da Sérvia. Passou duas temporadas no Famalicão, tendo feito um golo e duas assistências em 69 jogos.

«Meus queridos amigos e adeptos, chegou o momento da despedida…Quero agradecer a todas as pessoas do clube que me ajudaram a crescer, tanto como jogador como como homem! No Famalicão conheci pessoas incríveis e criei memórias lindas que levarei comigo para sempre» começou por escrever o internacional sérvio.

«Foram dois anos maravilhosos ao vosso lado e vou sentir imensas saudades de tudo o que está ligado a Portugal! Aos adeptos, obrigado pelo apoio e carinho que sempre me deram! Estarei para sempre convosco», concluiu.

Sensivelmente à mesma hora da despedida de Topic, o jogador foi oficializado como reforço do Norwich, do segundo escalão de Inglaterra.