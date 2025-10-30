Claude Makélélé é um dos elementos escolhidos para integrar o júri que decide a próxima «Miss Universo».

Através das redes sociais, a organização do evento confirmou a presença do antigo internacional francês na 74.ª edição do evento, que decorre a 21 de novembro, na Tailândia. Recorde-se que, enquanto jogador, Makélélé terminou a carreira em 2010/11, quando atuava no PSG, e na última época realizou quatro jogos à frente do Asteras Tripolis (Grécia).

«Claude continua a inspirar gerações no mundo do desporto e mais além. Além da carreira notável enquanto jogador e treinador, continua a ser uma influência a nível global, já que personifica excelência e integridade. Estamos orgulhosos de ter a sua liderança e visão na busca pela próxima "Miss Universo", na Tailândia», pode ler-se.

Leia aqui a publicação no Instagram da página «Miss Universo»: