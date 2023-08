O Fulham anunciou neste sábado a transferência do avançado Aleksandar Mitrovic para o Al Hilal da Arábia Saudita.

Marco Silva perde a referência ofensiva para Jorge Jesus. «Ele forçou a saída, todos sabem disso», desabafou o treinador português do Fulham.

O clube inglês fala de uma «transferência recorde».

The Club can confirm that Aleksandar Mitrović has this evening left to join Al Hilal in the Saudi Pro League for a Club record transfer fee.