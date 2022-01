O avançado brasileiro Miullen anunciou a rescisão por mútuo acordo com o Gil Vicente, de forma a conseguir ser operado ao joelho.

Numa longa publicação nas redes sociais, o atleta explica que tudo remonta a um jogo-treino, em dezembro de 2020, onde contraiu uma lesão no ligamento do joelho.

Miullen não foi operado e voltou a jogar nos meses seguintes. «Retornei ao clube após as férias e no primeiro treino o joelho inchou. Então o clube acionou o seguro para que fosse feita a cirurgia, já que o joelho não havia ficado bom depois de todo esse tempo», contou.

Segundo o avançado brasileiro, os fisioterapeutas dos gilistas aconselharam a cirurgia, mas os responsáveis médicos da seguradora entenderam que não era necessária, alegando que «o joelho, mesmo com dores, estava recuperado».

«Depois disso, resolvi então pedir ao clube que me libertasse para fazer a cirurgia por conta própria. Não permitiram. Então a minha única opção foi pedir a rescisão em comum acordo, aceitando todas as condições que o clube impôs. Era a única maneira de conseguir fazer a cirurgia. Na última quarta feira assinei a minha rescisão com o Gil Vicente Futebol Clube pois não podia esperar mais. Preciso de focar-me na minha saúde e na minha integridade física para continuar a fazer o que amo», revelou.

Miullen chegou a Barcelos na temporada passada, oriundo do Londrina, mas alinhou em apenas nove partidas, sem ter apontado qualquer golo. Em 2021/22, não soma qualquer minuto.