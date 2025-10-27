Depois de selar a inédita conquista do campeonato, o Mjällby regressou a casa e venceu o Norrköping no domingo (2-1), estabelecendo um novo máximo de pontos na prova. Os novos campeões viram-se em desvantagem aos 21 minutos, mas operaram a reviravolta com golos aos 55 e 67 minutos.

Assim, alcançaram os 69 pontos, superando o máximo fixado pelo Malmö em 2010 (67 pontos). O Mjällby leva uma derrota, seis empates e 21 triunfos no campeonato, não perdendo em casa para esta competição desde maio de 2024. Restam duas rondas para encerrar a prova (Värnamo e Häcken).

Recorde a história do Mjällby, emblema sediado em Hällevik, vila com pouco mais de 1300 habitantes. Em breve, esta vila vai tornar-se no local mais pequeno a receber a Champions, a propósito da primeira pré-eliminatória.