O futebol não se faz apenas de golos, todos sabemos. Tão importantes - e espetaculares - como os golos podem ser as defesas dos guarda-redes.

Também por isso, o Maisfutebol decidiu, esta época, além de eleger os melhores golos da jornada na Liga, ter também as melhores defesas.

É isso que encontra neste artigo. À semelhança do que fizemos com os golos, juntámos as defesas que a nossa redação elegeu como as melhores, jornada a jornada, até à interrupção do campeonato, provocada pela pandemia de Coronavírus.

Neste top vai encontrar um nome mais vezes do que todos os outros: Marchesín. O guarda-redes do FC Porto foi o autor da melhor defesa da jornada em quatro das 24 rondas. Contudo, são 14 as equipas que tiveram pelo menos uma vez um guarda-redes autor da defesa da jornada.

1.ª jornada: Marchesín (Gil Vicente-FC Porto)

2.ª jornada: Marchesín (FC Porto-V. Setúbal)

3.ª jornada: Vlachodimos (Benfica-FC Porto)

4.ª jornada: Marchesín (FC Porto-V. Guimarães)

5.ª jornada: Bernardeau (V. Guimarães-Desp. Aves)

6.ª jornada: Amir (Sp. Braga-Marítimo)

7.ª jornada: Kieszek (Rio Ave-FC Porto)

8.ª jornada: Vlachodimos (Tondela-Benfica)

9.ª jornada: Kieszek (Rio Ave-Moreirense)

10.ª jornada: Makaridze (Boavista-V. Setúbal)

11.ª jornada: Marco (Santa Clara-Benfica)

12.ª jornada: Defendi (Portimonense-Famalicão)

13.ª jornada: Cláudio Ramos (Famalicão-Tondela)

14.ª jornada: André Moreira (Moreirense-Belenenses)

15.ª jornada: Maximiano (Sporting-FC Porto)

16.ª jornada: Amir (Marítimo-V. Guimarães)

17.ª jornada: Matheus (FC Porto-Sp. Braga)

18.ª jornada: Marchesín (FC Porto-Gil Vicente)

19.ª jornada Helton Leite (V. Guimarães-Boavista)

20.ª jornada: Beunardeu (Desp. Aves- Rio Ave)

21.ª jornada: Matheus (Benfica-Sp. Braga)

22.ª jornada: Ricardo Ribeiro (P. Ferreira-Famalicão)

23.ª jornada: Amir (Marítimo-Sp. Braga)

24.ª jornada: Makaridze (V. Setúbal-Benfica)