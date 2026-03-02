VÍDEO: reviravolta para vitória histórica do Inter Miami teve bis de Messi
Também na última madrugada, Anders Dreyer atingiu uma marca importante no triunfo de San Diego
Lionel Messi bisou no primeiro triunfo de sempre do campeão em título Inter Miami no reduto do Orlando City, por 4-2, com direito a reviravolta, na segunda jornada do campeonato norte-americano de futebol (MLS).
No dérbi da Florida, a formação de Orlando foi muito eficaz na primeira parte e chegou ao intervalo a vencer por 2-0, com tentos do croata Marco Pasalic, aos 18 minutos, e do argentino Martin Ojeda, aos 24.
Para a segunda metade, o treinador argentino Javier Mascherano colocou em campo o jovem compatriota Mateo Silvetti, que reduziu logo aos 49 minutos, com um remate de fora da área.
Depois, entrou em cena Messi, que empatou o jogo aos 57 minutos, com um colocado remate à entrada da área, e, depois, assistiu o venezuelano Telasco Segovia (ex-Casa Pia), aos 85, a meias com um defesa rival.
Aos 90 minutos, Messi selou o 4-2 final, depois de ter conquistado uma falta que resultou no segundo amarelo a Colin Guske. Na marcação do correspondente livre direto, fez a bola contornar a barreira e entrar junto ao ângulo inferior direito.
Depois do desaire por 3-0 no reduto do Los Angeles FC, na ronda inaugural, Messi marcou os primeiros golos na edição 2026 da MLS, ele que foi o melhor marcador e o melhor jogador da edição 2025, depois de ter sido o MVP em 2024.
Na carreira, o argentino conta agora 925 golos e 423 assistências, em 1.193 jogos em equipas seniores. Só na MLS são 59 tentos e 37 assistências, em 63 jogos, e no Inter Miami, contabilizando os encontros internacionais, leva 79 golos e 44 assistências.
No outro jogo da segunda jornada da MLS disputado esta madrugada, San Diego venceu o St. Louis City por 2-0, com golos de Anders Dreyer (3m) e Marcus Ingvartsen (54m).
Dreyer, que assistiu para o segundo golo de San Diego, tornou-se no segundo jogador a atingir a marca de 20 golos e 20 assistências em menos jogos na história da MLS. Fê-lo em 36 encontros. Melhor do que ele só quem? Lionel Messi, pois claro, que precisou de menos 10 partidas para o conseguir.
