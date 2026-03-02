Lionel Messi bisou no primeiro triunfo de sempre do campeão em título Inter Miami no reduto do Orlando City, por 4-2, com direito a reviravolta, na segunda jornada do campeonato norte-americano de futebol (MLS).

No dérbi da Florida, a formação de Orlando foi muito eficaz na primeira parte e chegou ao intervalo a vencer por 2-0, com tentos do croata Marco Pasalic, aos 18 minutos, e do argentino Martin Ojeda, aos 24.

Para a segunda metade, o treinador argentino Javier Mascherano colocou em campo o jovem compatriota Mateo Silvetti, que reduziu logo aos 49 minutos, com um remate de fora da área.

Depois, entrou em cena Messi, que empatou o jogo aos 57 minutos, com um colocado remate à entrada da área, e, depois, assistiu o venezuelano Telasco Segovia (ex-Casa Pia), aos 85, a meias com um defesa rival.

Aos 90 minutos, Messi selou o 4-2 final, depois de ter conquistado uma falta que resultou no segundo amarelo a Colin Guske. Na marcação do correspondente livre direto, fez a bola contornar a barreira e entrar junto ao ângulo inferior direito.

Depois do desaire por 3-0 no reduto do Los Angeles FC, na ronda inaugural, Messi marcou os primeiros golos na edição 2026 da MLS, ele que foi o melhor marcador e o melhor jogador da edição 2025, depois de ter sido o MVP em 2024.

Na carreira, o argentino conta agora 925 golos e 423 assistências, em 1.193 jogos em equipas seniores. Só na MLS são 59 tentos e 37 assistências, em 63 jogos, e no Inter Miami, contabilizando os encontros internacionais, leva 79 golos e 44 assistências.

No outro jogo da segunda jornada da MLS disputado esta madrugada, San Diego venceu o St. Louis City por 2-0, com golos de Anders Dreyer (3m) e Marcus Ingvartsen (54m).

Dreyer, que assistiu para o segundo golo de San Diego, tornou-se no segundo jogador a atingir a marca de 20 golos e 20 assistências em menos jogos na história da MLS. Fê-lo em 36 encontros. Melhor do que ele só quem? Lionel Messi, pois claro, que precisou de menos 10 partidas para o conseguir.

What will change in Matchday 3? 🤔 pic.twitter.com/qDvCNlXaZh — Major League Soccer (@MLS) March 2, 2026