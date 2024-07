A lesão de Messi no tornozelo direito, contraída durante a final da Copa América, ante a Colômbia, no último domingo, fez soar os alarmes do Chicago Fire. Isto porque a equipa receberá o Inter Miami a 1 de setembro, na segunda volta da Fase Regular da Conferência Este da MLS.

Face à curiosidade para ver o astro argentino, esta partida que poderá render um «jackpot» de bilheteira, lotando o estádio com capacidade para cerca de 62 mil pessoas.

A fim de evitar a fúria dos adeptos, caso Messi continue indisponível nessa data, o emblema de Chicago garantiu que reembolsará o valor dos bilhetes, avançando com regalias em cartões de época, bilhetes para outros jogos, ou entrada privilegiada em eventos do clube.

À boa maneira norte-americana, o segundo encontro entre Chicago Fire e Inter Miami será antecedido por espetáculos. No pós-jogo, haverá concerto do artista pop Jason Derulo.

Na Conferência Este, o Inter Miami é líder, com 50 pontos ao cabo de 24 partidas. A equipa de Messi, Suárez e companhia guarda dois pontos de vantagem sobre o Cincinnati, vice-líder, e sete pontos de diferença para o campeão em título, os Columbus Crew.

Na madrugada deste domingo (00h30), o líder da conferência receberá os Chicago Fire (13.º). Este adversário acumula 25 pontos, permanecendo a dois pontos dos lugares que darão acesso à eliminatória de disputa pelos playoffs.

To ensure a full stadium and to create the best possible experience for all in attendance at our 8/31 match, the Fire are offering the Fan-First Credit Guarantee.



Depending on your date of purchase, if Messi is unavailable on 8/31, fans will receive credit toward:

