Para a partida entre o Houston Dinamo e o Inter Miami na madrugada desta segunda-feira a contar para a época regular da Major League Soccer [MLS], Lionel Messi não viajou com a equipa da Flórida.

Quando os Houston Dynamo souberam deste facto, lançaram um comunicado... a pedir desculpa aos adeptos afirmando não poder «controlar quem joga pelo adversário».

Para «compensar» os fãs que tinham comprado bilhete para ver o astro argentino, o clube texano decidiu oferecer um bilhete para mais um jogo do Houston Dynamo durante a presente época.

Leia aqui o comunicado na íntegra do Houston Dynamo:

«O Houston Dynamo está entusiasmado para receber o Inter Miami CF no Shell Energy Stadium no domingo à noite [n.d.r.: segunda-feira em Portugal]. O boletim clínico dos jogadores para o encontro, recentemente partilhado, não incluía o avançado Lionel Messi, mas foi noticiado que ele não viajou para Houston. Infelizmente, não temos controlo sobre quem joga pelo nosso adversário.

Estamos ansiosos para receber todos amanhã para o que será uma atmosfera incrível e uma celebração do futebol na cidade de Houston. Para mostrar o nosso apreço, os adeptos que assistirem ao jogo de amanhã à noite podem reclamar um bilhete gratuito para um futuro jogo do Dynamo nesta época. Mais detalhes serão fornecidos no início da próxima semana.»