Cavan Sullivan quebrou, na madrugada desta quinta-feira, o recorde de jogador mais jovem a alinhar numa partida da MLS. O médio de 14 anos e 293 dias jogou cinco minutos na goleada dos Philadelphia Union sobre o NE Revolution (5-1).

Este recorde pertencia a Freddy Adu, que, em 2004, se estreou pelo DC United, também com 14 anos. Apelidado como o «Novo Pelé», Adu rumou a Portugal em 2007, para reforçar o Benfica.

Contudo, ao fim de uma época, com cinco golos em 21 jogos, o avançado seguiu para sucessivos empréstimos, passando por Mónaco, Belenenses, pelos gregos do Aris e pelos turcos do Caykur Rizespor.

Terminado o contrato com o Benfica, o avançado voltou à MLS e aproveitou os últimos anos da carreira entre Brasil, Sérvia, Finlândia e Suécia. Freddy Adu terminou a carreira em 2020, aos 30 anos.

Nas redes sociais, o norte-americano deu os parabéns a Sullivan e desejou sucesso para a carreira a despontar.

Big congrats to Cavan Sullivan for his record breaking debut today. That’s a hard record to break and the kid did it. Well done and good luck my man. 👏🏾👏🏾👏🏾