VÍDEO: Diogo Gonçalves garante vitória do Real Salt Lake
O Real Salt Lake venceu, na madrugada de domingo, o Colorado Rapids. A vitória teve marca portuguesa, com Diogo Gonçalves a fazer o único golo da partida.
O internacional português, formado no Benfica, perto do final da primeira parte, aos 38 minutos, recebeu a bola à entrada da grande área e de primeira apontou o golo que garantiu a vitória da equipa da casa.
Diogo Gonçalves reforçou o Real Salt Lake esta época, após uma passagem de três temporadas Copenhaga. Esta temporada já soma quatro golos, em 27 partidas na MLS.
Veja aqui o golo:
