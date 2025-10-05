O Real Salt Lake venceu, na madrugada de domingo, o Colorado Rapids. A vitória teve marca portuguesa, com Diogo Gonçalves a fazer o único golo da partida.

O internacional português, formado no Benfica, perto do final da primeira parte, aos 38 minutos, recebeu a bola à entrada da grande área e de primeira apontou o golo que garantiu a vitória da equipa da casa. 

Diogo Gonçalves reforçou o Real Salt Lake esta época, após uma passagem de três temporadas Copenhaga. Esta temporada já soma quatro golos, em 27 partidas na MLS.

Veja aqui o golo:

RELACIONADOS
MLS: Messi brilha com três assistências na goleada do Inter Miami
VÍDEO: ex-Benfica assina golaço à Ronaldo na segunda liga espanhola
Surpresa no Mundial Sub-20: Brasil eliminado na fase de grupos