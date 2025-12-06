VÍDEO: Inter Miami de Messi e companhia conquista a MLS pela primeira vez
Argentino assistiu por duas vezes na vitória por 3-1 sobre o Vancouver Whitecaps
O Inter Miami escreveu este sábado uma página inédita da sua curta história ao conquistar a MLS, o campeonato norte-americano, derrotando os Vancouver Whitecaps por 3-1 no Chase Stadium, em Fort Lauderdale, casa da formação de Messi.
A equipa da Florida, fundada por Beckham em 2018, arrecadou assim o seu primeiro título da Major League Soccer.
O Inter Miami entrou melhor e chegou ao 1-0 logo aos oito minutos. Messi combinou com De Paul, este soltou em Allende e o cruzamento rasteiro do argentino encontrou Édier Ocampo. O defesa dos Whitecaps cortou mal a bola e acabou por desviá-la para a própria baliza.
A equipa de Thomas Müller voltou dos balneários com mais ambição e empatou aos 60 minutos por Ali Ahmed, após boa combinação ofensiva iniciada por Sabbi. O empate galvanizou os Vancouver Whitecaps, que ainda acertou nos ferros pouco depois, mas acabou por pagar caro a falta de eficácia.
A resposta do Inter Miami surgiu aos 71 minutos e novamente pelos pés de Messi. O argentino recuperou a bola no meio-campo ofensivo, lançou Rodrigo de Paul e o argentino, isolado, atirou para o 2-1.
Já em tempo de compensação, e com a equipa dos Whitecaps lançada no ataque, Messi voltou a desmontar a defesa canadiana.
O passe ao primeiro toque deixou Tadeo Allende sozinho perante Takaoka, e o avançado fechou o 3-1 aos 90+6m, assinando o seu oitavo golo nos playoffs, um novo recorde da competição.
Com este triunfo, o Inter Miami tornou-se a 16.ª equipa da história a conquistar a MLS e a primeira representante do estado da Florida a erguer o troféu.