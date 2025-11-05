Estados Unidos: Messi no onze ideal da fase regular da MLS
Inter Miami decide destino na madrugada de domingo. Messi é o melhor marcador da prova
Lionel Messi é o principal destaque no “onze” ideal da fase regular da MLS, até porque o argentino – de 38 anos – é o melhor marcador do campeonato, com 32 golos.
O lote de eleitos conta também com o guarda-redes Dayne St. Clair (Minnesota United), os defesas Tristan Blackmon (Vancouver Whitecaps), Alex Freeman (Orlando City), Jakob Glesnes (Philadelphia Union) e Kai Wagner (Philadelphia Union), os médios Sebastian Berhalter (Vancouver Whitecaps), Cristian Roldan (Seattle Sounders) e Evander (FC Cincinnati), e os avançados Denis Bouanga (Los Angeles FC) e Anders Dreyer (San Diego).
No one was better. 👏— Major League Soccer (@MLS) November 5, 2025
Your 2025 MLS Best XI. ✨ pic.twitter.com/CB17K5N755
Nos “quartos” da MLS estão já Philadelphia Union, Vancouver Whitecaps e Los Angeles FC, que aguardam pelo desfecho dos “oitavos”. O Inter Miami de Messi e companhia decide o futuro em casa, frente ao Nashville, na madrugada de domingo (1h), quando a eliminatória está empatada (1-1).
Se alcançar a próxima fase, a equipa de Miami vai jogar contra Cincinnati ou Columbus Crew. A partir dos quartos de final, as eliminatórias da MLS são disputadas a um jogo.