Lionel Messi é o principal destaque no “onze” ideal da fase regular da MLS, até porque o argentino – de 38 anos – é o melhor marcador do campeonato, com 32 golos.

O lote de eleitos conta também com o guarda-redes Dayne St. Clair (Minnesota United), os defesas Tristan Blackmon (Vancouver Whitecaps), Alex Freeman (Orlando City), Jakob Glesnes (Philadelphia Union) e Kai Wagner (Philadelphia Union), os médios Sebastian Berhalter (Vancouver Whitecaps), Cristian Roldan (Seattle Sounders) e Evander (FC Cincinnati), e os avançados Denis Bouanga (Los Angeles FC) e Anders Dreyer (San Diego).

 

Nos “quartos” da MLS estão já Philadelphia Union, Vancouver Whitecaps e Los Angeles FC, que aguardam pelo desfecho dos “oitavos”. O Inter Miami de Messi e companhia decide o futuro em casa, frente ao Nashville, na madrugada de domingo (1h), quando a eliminatória está empatada (1-1).

Se alcançar a próxima fase, a equipa de Miami vai jogar contra Cincinnati ou Columbus Crew. A partir dos quartos de final, as eliminatórias da MLS são disputadas a um jogo.

