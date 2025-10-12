Messi e companhia venceram na receção ao Atlanta United (4-0), na madrugada deste domingo. No Inter Miami, Jordi Alba, Busquets, Messi e Suárez foram titulares, enquanto o ala Pedro Amador (ex-Moreirense) começou de início nos visitantes.

Num encontro dominado pelos anfitriões, Messi inaugurou o marcador aos 39 minutos. Na etapa complementar, Jordi Alba (52m), Suárez (61m) e Messi (87m) completaram a goleada. O astro argentino de 38 anos leva 26 golos e 16 assistências em 27 rondas da MLS.

Desta forma, o Inter Miami – já apurado para os “oitavos” dos playoffs – continua no terceiro lugar da Conferência Este, com 62 pontos, igualado com o Cincinnati e a quatro pontos do líder Philadelphia Union. Segue-se a visita ao Nashville (6.º) na última ronda da fase regular, no sábado (23h).

Quanto ao Atlanta United, é 14.º e penúltimo da Conferência Este, com 27 pontos, a 24 dos lugares que dão acesso aos “16-avos”. No domingo há receção ao DC United (15.º).

