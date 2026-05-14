Lionel Messi continua a espalhar magia nos Estados Unidos e, na última madrugada, marcou mais dois golos, que bem podiam ser três, na vitória arrancada pelo Inter Miami na visita a Cincinnati (5-3).

O internacional argentino não precisou de se esforçar muito para abrir o marcador, aos 24 minutos, bastou intercetar um alívio do defesa Matt Miazga, com a bola a bater no argentino e a encaminhar-se para a baliza. No entanto, a equipa da casa empatou já perto do intervalo, numa grande penalidade convertida por Aueke Denkey e acabou mesmo por virar o resultado, logo a abrir a segunda parte, com um golo de Pavel Bucha.

Messi voltou a puxar dos galões e empatou o jogo, aos 55 minutos, com um desvio a um cruzamento da esquerda, chegando aos 909 golos na carreira. Luis Suárez esteve perto da reviravolta, com um remate ao poste, mas foi a equipa da casa que recuperou a vantagem, aos 63 minutos, com um golo de Evander Ferreira.

O Inter Miami teve de socorrer-se de Messi para voltar a empatar aos 79 minutos, com o argentino a fazer uma assistência para o suplente Mateo Silvetti. A reviravolta chegou logo a seguir, depois de um erro tremendo do guarda-redes Roman Celentano que largou uma bola, na sequência de um livre de Messi, e permitiu que Germán Berteame fizesse o 4-3.

Já em cima do minuto 90, Messi chegou ao «hat-trick» com um remate que foi ao postem bateu nas costas do guarda-redes e entrou, mas a liga norte-americana acabou por considerar que este terceiro golo do argentino foi um autogolo do infeliz Celentano.

Com esta vitória, o Inter Miami segue no segundo lugar da Conferência Este, com 25 pontos, menos dois do que o líder Nashville

Veja aqui o resumo deste jogo e conte os golos de Messi: