Matko Miljevic está a ficar famoso a nível mundial, mas por todas as razões erradas. Nada que os adeptos do CF Montreal esperassem quando, há dois anos, o avançado argentino (nascido em Miami, nos Estados Unidos e com ascendência croata) foi contratado para reforçar o ataque da equipa canadiana que atua na MLS.

O jogador foi banido pela liga norte-americana de futebol na sequência de uma agressão a um adversário, num jogo de um campeonato amador na região do Quebec.

Mas como chegou Miljevic até aqui? A história é complicada, mas conta-se rapidamente - e sempre a descer...

De grande esperança do Montreal até uma desilusão foram poucos meses. O desempenho do avançado em campo ficou abaixo das expetativas: dois golos e duas assistências em 35 jogos e menos de mil minutos em campo. Nas últimas partidas nem sequer saía do banco, o que o deixou insatisfeito.

Foi então desafiado por um amigo a participar em jogos da QCSL (a Liga de Soccer Calcetto do Quebec, uma pequena competição amadora com jogos em relvados sintéticos, de dimensões mais reduzidas, jogada às terças-feiras). Miljevic atuou em três partidas, marcou seis golos e fez duas assistências - mas usou um nome falso.

Só que os desempenhos em campo chamaram a atenção e depressa se percebeu quem estava a jogar. A QCSL disse-lhe para usar o nome verdadeiro, o que fez com que ficasse de fora dos jogos seguintes.

E foi, precisamente, fora do campo que Miljevic chegou ao fim do caminho: ao assistir a um jogo da equipa (que perdia por 5-0) envolveu-se numa discussão com um adversário, que o terá insultado em espanhol. Miljevic respondeu com uma agressão.

O caso levou a que fosse afastado da QCSL - que diz que ele já não é bem-vindo na competição - e agora despedido. A MLS entende que o comportamento incorreto do jogador prejudica a imagem da liga e viola o contrato com o Montreal. Por isso, decidiu terminar o contrato e banir o jogador. O próprio clube canadiano confirma que já não tem ligação com Miljevic.