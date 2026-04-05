Lionel Messi marcou o primeiro golo de sempre do Inter Miami no novo estádio do clube norte-americano. O astro argentino estreou-se a marcar nas balizas do novo «NU Stadium» num jogo onde o Inter Miami não foi além de um empate.

O Inter Miami recebeu este sábado o Austin FC, na inauguração do novo estádio do clube. A equipa visitante adiantou-se no marcador aos 6 minutos, mas Lionel Messi marcou, curiosamente ao minuto 10 (mesmo número da camisola), o golo do empate, numa atípica finalização de cabeça.

Na segunda parte, o Austin FC voltou a adiantar-se no marcador, desta vez por Jayden Nelson, ao minuto 53. Aos 73 minutos saiu do banco Luis Suarez, homem que viria a ser importante poucos minutos depois, a marcar o golo do empate aos 81 minutos e a evitar a primeira derrota do Inter Miami no jogo inaugural do novo estádio.

Lionel Messi chegou assim aos 902 golos na carreira, num jogo importante, mas pouco feliz para o Inter Miami.