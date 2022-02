Luquinhas, antigo jogador do Benfica, foi anunciado esta quarta-feira como reforço do New York Red Bulls da Major League Soccer (MLS), a liga norte-americana de futebol.

O médio brasileiro, de 24 anos, estava a jogar na Polónia, onde foi campeão com o Legia Varsóvia e eleito melhor médio do campeonato na época passada.

O jogador foi apresentado com pompa e circunstância no clube de Nova Iorque, mas vai ter dificuldades em impor o seu nome na MLS, uma vez que o seu nome parece ser extremamente difícil de pronunciar. Nas redes sociais, o Red Bulls dá uma dica e escreve «Lou Keen Yaas», para facilitar a pronunciação correta do nome do brasileiro.

Luquinhas chegou a Portugal em 2014, com 18 anos, passou pelo Vilafraquense e, em 2017, foi emprestado ao Benfica. Depois de uma temporada na equipa B, acabou por assinar um contrato válido por quatro temporadas. Depois jogou ainda no Desportivo das Aves antes de rumar à Polónia.