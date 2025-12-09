Lionel Messi voltou a ser distinguido com o prémio Landon Donovan que destaca o melhor jogador da temporada da Major League Soccer (MLS), passando a ser o primeiro jogador a receber este prémio em dois anos consecutivos.

O internacional argentino voltou a estar em especial destaque na liga norte-americana, com um total de 29 golos, 19 assistências em 28 jogos, ultrapassando os números da época passada, em que tinha acumulado 20 golo e 16 assistências.

Foi aliás a segunda melhor temporada protagonizada por apenas um jogador, com o argentino a ficar apenas atrás do registo apresentado por Carlos Vela em 2019.

Uma época que em Messi também bateu vários recordes da liga norte-americana, como marcar pelo menos três golos em nove jogos consecutivos.