Dante Vanzeir, avançado belga dos New York Red Bulls, foi suspenso por seis jogos por ter proferido insultos de teor racista no decorrer do jogo com o San José Earthquakes, na liga norte-americana (Major League Soccer).

A denúncia do caso foi feita, no final do jogo, por Jeremy Ebobisse, avançado da equipa de San José, sem, no entanto, revelar o nome do autor dos insultos. O New York Red Bulls emitiu, depois, um comunicado a pedir «desculpas sem reservas pelos acontecimentos inaceitáveis» e anunciou que afastou Vanzeir, contratado em fevereiro ao Union Saint-Gilloise, do plantel por tempo indeterminado.

O avançado belga, que conta apenas com uma internacionalização, além do pesado castigo e de uma multa, terá ainda de assistir a sessões de formação e educação e terá de participar num programa de reinserção, refere ainda o comunicado da MLS.

Vanzeir também emitiu um comunicado a pedir desculpa pelas suas ações. «Quero apresentar desculpas sinceras aos jogadores do Earthquakers. Vou fazer tudo para poder fazer parte da mudança que é preciso implementar no desporto e no nosso mundo. Também quero pedir desculpa aos meus companheiros de equipa, treinadores, organização e adeptos. Cometi um erro e vou tomar os passos necessários para evoluir», escreveu o jogador belga.