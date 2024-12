O LA Galaxy sagrou-se sábado hexacampeão dos Estados Unidos ao bater os New York Red Bulls por 2-1, na final do play-off da Major League Soccer (MLS), em Carson, na Califórnia. Dez anos depois do último título, a equipa de Los Angeles volta a fazer a festa.

Um título que se segue à polémica escolha do Inter Miami de Lionel Messi para representar o país no Mundial de Clubes, como vencedor da Supporter’s Shield, a poucos dias da definição do título, quando a equipa de Miami já tinha sido afastada nos quartos de final pelo Atlanta United.

O LA Galaxy, por seu lado, foi apenas segundo classificado na Conferência Oeste, mas depois fez uma campanha arrebatadora nos play-off, com duas goleadas ao Colorado Rapids (5-0 e 4-1), nos quartos de final, com nova goleada aos Minnesota United (6-0) em jogo único da meia-final, antes de garantir a vaga na final do título com um triunfo sobre os Seattle Sounders (1-0).

No jogo do título, este sábado, o Galaxy entrou forte no jogo e adiantou-se no marcador logo aos 8 minutos, com um golo do ganês Joseph Paintsil, antes do sérvio Dejan Joveljic ampliar a vantagem, quatro minutos depois.

Sean Nealis ainda reduziu a diferença na primeira parte, aos 28 minutos, e a equipa de Nova Iorque ainda pressionou, à procura do empate, mas a formação de Los Angeles defendeu a magra vantagem até ao fim e acabou por fazer a festa.

Uma festa muito aguardada, uma vez que o LA Galaxy, depois de um período em que dominou a MLS, com a conquista de cinco títulos (2002, 2005, 2011, 2012 e 2014), já não chegava ao título há uma década.

Com a conquista do sexto título, o LA Galaxy reforça também a liderança das equipas com mais títulos na MLS, agora com mais dois campeonatos do que o DC United, quatro vezes campeão.

