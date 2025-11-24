VÍDEO: Messi brilha e Inter Miami está na final da Conferência Este da MLS
Argentino marcou um golo e fez hat-trick de assistências frente ao Cincinnati
O Inter Miami está na final da Conferência Este da MLS. Para isso, contou com «show» de Lionel Messi para vencer a equipa de Cincinnati (4-0). Assim, a equipa de Miami espera pelo vencedor do Philadelphia Union-New York City para a final.
Messi abriu as contas do jogo - de cabeça (!) - assistido por Silvetti (19m). Na segunda parte, o argentino devolveu o favor e assistiu para o golo de Silvetti (57m).
Tadeo Allende, avançado argentino, bisou na partida com duas assistências de Messi (62m e 74m). Assim, com um golo e três assistências, o ex-Barcelona liderou o Inter Miami às finais da Conferência Este.
No outro jogo do dia, os Vancouver Whitecaps, de Thomas Muller, venceram os Los Angeles FC, de Son Heung-Min, no desempate das grandes penalidades.
Pela formação de Vancouver, Sabbi (39m) e Laborda (45+1) foram os marcadores. Son bisou pela equipa de LA (60m e 90+5m), com o último golo a ser uma bela obra arte.
No desempate por grandes penalidades, a equipa de Muller saiu vitoriosa e qualificou-se, assim, para a final da Conferência Oeste.Os Vancouver Whitecaps esperam agora pelo vencedor do San Diego-Minnesota.