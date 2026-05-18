Custou, mas o Inter Miami lá conquistou a primeira vitória da temporada em casa, e no seu novo estádio, na fase regular da MLS, à quinta tentativa.

Frente aos Portland Timbers, que contaram com o português David da Costa no onze inicial, Lionel Messi abriu caminho ao triunfo por 2-0, mas nem isso chegou para satisfazer os adeptos, que vaiaram a equipa na parte final do jogo.

O motivo dos protestos prende-se com o facto de os jogadores não terem agradecido o apoio dos adeptos nos jogos anteriores que disputaram no novo Nu Stadium, inaugurado no mês passado.

O próprio Germán Berterame, que apontou o 2-0 a passe de Messi, admitiu que os fãs «têm razão porque merecem que lhes agradeçamos o apoio» que dão à equipa.

Messi e Rodrigo De Paul é que não gostaram nada da atitude dos adeptos e reagiram desde o relvado, Messi fazendo gestos com a mão e De Paul apontado com vigor para o símbolo do clube antes de bater um pontapé de canto.

O Inter Miami segue no segundo lugar da conferência Este, a dois pontos de distância do líder Nashville SC, que ganhou ao Los Angeles FC, de Stephen Eustáquio, por 3-2, com um hat-trick do ex-Benfica, Hany Mukhtar.

Ainda na última madrugada, Petar Musa, outro antigo jogador das águias, marcou na vitória do FC Dallas sobre os San Jose Earthquakes [3-2], e André Gomes foi titular no empate do Columbus Crew em Filadélfia [1-1].