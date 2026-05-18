VÍDEO: Messi marca na vitória do Inter Miami mas acaba "pegado" com os adeptos
Internacional argentino não gostou dos apupos vindos das bancadas no jogo com os Portland Timbers
Internacional argentino não gostou dos apupos vindos das bancadas no jogo com os Portland Timbers
Custou, mas o Inter Miami lá conquistou a primeira vitória da temporada em casa, e no seu novo estádio, na fase regular da MLS, à quinta tentativa.
Frente aos Portland Timbers, que contaram com o português David da Costa no onze inicial, Lionel Messi abriu caminho ao triunfo por 2-0, mas nem isso chegou para satisfazer os adeptos, que vaiaram a equipa na parte final do jogo.
O motivo dos protestos prende-se com o facto de os jogadores não terem agradecido o apoio dos adeptos nos jogos anteriores que disputaram no novo Nu Stadium, inaugurado no mês passado.
O próprio Germán Berterame, que apontou o 2-0 a passe de Messi, admitiu que os fãs «têm razão porque merecem que lhes agradeçamos o apoio» que dão à equipa.
Messi e Rodrigo De Paul é que não gostaram nada da atitude dos adeptos e reagiram desde o relvado, Messi fazendo gestos com a mão e De Paul apontado com vigor para o símbolo do clube antes de bater um pontapé de canto.
O Inter Miami segue no segundo lugar da conferência Este, a dois pontos de distância do líder Nashville SC, que ganhou ao Los Angeles FC, de Stephen Eustáquio, por 3-2, com um hat-trick do ex-Benfica, Hany Mukhtar.
Ainda na última madrugada, Petar Musa, outro antigo jogador das águias, marcou na vitória do FC Dallas sobre os San Jose Earthquakes [3-2], e André Gomes foi titular no empate do Columbus Crew em Filadélfia [1-1].