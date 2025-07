Lionel Messi somou o sexto «bis» nos últimos sete jogos da MLS, a Liga norte-americana de futebol, na última madrugada, no regresso aos triunfos do Inter Miami, que foi a casa do New York Red Bulls impor uma goleada por 5-1.

O número 10 da equipa de Miami apontou os dois únicos tentos da segunda parte, aos 60 e 75 minutos, assistido por dois antigos companheiros do Barcelona, Sergio Busquets e Luis Suárez, respetivamente, depois de, na primeira parte, aos 24, ter feito o passe para o espanhol Jordi Alba fazer o 1-1. Uma goleada, portanto, com muitas marcas do clube catalão.

A formação da casa marcou primeiro, aos 15 minutos, por Alexander Hack, na sequência de um canto, enquanto o venezuelano Telasco Segovia, antigo jogador do Casa Pia, também bisou pelos visitantes, aos 27 e 45+3 minutos.

Nas seis rondas anteriores, Messi já tinha conseguido um «bis» face a CF Montreal (4-2) e Columbus Crew (5-1), antes do Mundial de clubes, e, depois, no reduto dos canadianos (4-1) e do New England Revolution (2-1) e na receção a Nashville (2-1).

Na presente edição da MLS, o argentino passou a contar 18 golos, sendo o melhor marcador da prova, além de sete assistências, em 18 jogos, para um total de 24 tentos e sete passes para golo em 2025, em 31 jogos.

O Inter Miami segue no quinto na Conferência Este, com 41 pontos, em 21 jogos, sendo que as quatro equipas que estão à sua frente têm todas mais três jogos disputados. Vencendo os encontros em atraso, o conjunto de Javier Mascherano será líder da conferência.

Veja aqui o resumo do jogo com os dois golos de Messi: