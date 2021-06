Nani continua em grande e marcou esta madrugada o quarto golo em seis jogos na temporada, na vitória dos Orlando City em casa dos Toronto (3-2).

O internacional português fez o 2-0 aos oito minutos, com um golo de cabeça, já depois do golo inaugural de Akindele.

O golo de Nani:

No entanto, a equipa da casa empatou ainda antes do intervalo: Akinola reduziu aos dez minutos, Jonathan Osorio fez o 2-2 aos 39m.

Na etapa complementar, a seis minutos dos 90, Urso Junior voltou a dar vantagem à formação de Orlando e fez o 3-2 final.

Com este resultado, os Orlando City seguem no segundo lugar da conferência Este, a cinco pontos do líder New England Revolution, mas menos um jogo.

Já Pedro Santos foi titular na vitória dos Columbus Crew frente aos Chicago Fire, por 2-0: Gyasi Zardez fez os dois golos do encontro no primeiro tempo.