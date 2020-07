O Minnesota United e o Portland Timbers reclamaram as duas últimas vagas dos quartos de final da MLS (liga norte-americana de futebol), ao vencerem os respetivos jogos, ambos com desempates por grandes penalidades, do torneio da retoma que está a decorrer, desde dia 8 de julho, numa «bolha» sanitária em Orlando, face à pandemia da covid-19.

Duas vagas discutidas até aos últimos instantes, depois de dois empates 1-1-no final do tempo regulamentar. A equipa do Minnesota bateu o Columbus Crew no desempate por penalties (5-3), enquanto a formação de Portland afastou o FC Cincinnati (4-2), também desde a marca dos onze metros.

Ficaram, assim, definidos os jogos dos quartos de final que, agora, vão ser disputados até ao próximo sábado. O Orlando City de Nani já estava qualificado e vai defrontar os Los Angeles FC na próxima sexta-feira.

Jogos dos quartos de final

Philadelphia Union-Kansas City, quinta-feira

Orlando City-Los Angeles FC

Minnesota United-San Jose Earthquakes, sábado

Portland Timbers-New York City, sábado