Iván Jaime vê com bons olhos uma continuidade na MLS. Aliás, o espanhol tem a certeza de que a carreira continuará por solo norte-americano. O avançado de 25 anos está emprestado ao Montréal, da MLS, pelo FC Porto.

O empréstimo dura até junho, A equipa canadiana deve demonstrar interesse em acionar a opção de compra de 5,5 milhões de euros até maio. O ex-FC Porto não tem dúvidas de que essa cláusula será acionada.

«Expresso-me em campo, mas, como já disse, tenho 1000 por cento de certeza que vou ficar. Tenho uma grande confiança em mim e sei que me vão comprar», começou por referir em entrevista ao canal de televisão Réseau des Sports (RDS).

«Sei que ficarei o tempo que for preciso, porque tudo vai correr muito bem. Estou muito otimista e será um ano excelente para todos», acrescentou.

Na época passada, Iván Jaime começou a temporada no FC Poto, somando quatro golos e duas assistências em 15 jogos pelos dragões. Seguiram-se dois empréstimos, na mesma época. Primeiro foi cedido ao Valencia, de Espanha, tendo feito dez jogos. De seguida reforçou o Montréal, da MLS, onde cumpriu seis jogos pela formação que terminou em 13.º na Conferência Este.

«O ano de 2025 foi um ano de aprendizagem, de progresso, de consolidação e de aprender com os erros. Vejo isto como um desafio formidável, pois estou muito grato por estar aqui, por recomeçar do zero, fazer uma pré-época completa e começar a temporada a 100 por cento», atirou.

O espanhol referiu, ainda, que a MLS está num processo de expansão mundial. Segundo Jaime, há já muito atletas europeus interessados em rumar à Liga norte-americana de futebol.

«Gostei muito da liga, senti-me muito confortável durante os jogos. Tive muitas oportunidades para marcar e fazer assistências, e penso que é um campeonato em plena expansão. Muitos jogadores europeus, especialmente espanhóis, querem vir para cá. Sei disso porque tenho amigos que querem vir, e a minha primeira impressão foi excelente», concluiu.