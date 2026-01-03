MLS: médio formado no Barcelona não joga desde 2024 e vai ser operado
Riqui Puig sofreu lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo há mais de ano
Natural de Barcelona e sem jogar desde 1 de dezembro de 2024, Riqui Puig vai ser novamente operado ao joelho esquerdo, pelo que arrisca falhar nova época pelos LA Galaxy. De acordo com o The Athletic, o médio de 26 anos continua a recuperar da grave lesão sofrida no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo há mais de ano.
Na madrugada de 1 de dezembro de 2024, Riqui Puig sofreu a referida lesão, mas continuou em campo e assistiu para o golo que culminou na conquista da Conferência Oeste da MLS, frente aos Seattle Sounders (1-0). O emblema de Los Angeles viria a conquistar o campeonato, mas sem Puig.
Caso o catalão não regresse neste ano, os LA Galaxy vão poder inscrever outro jogador estrangeiro. Em todo o caso, o médio formado no Barcelona – onde representou a equipa principal entre 2018 e 2022 – é considerado uma baixa de peso, tanto para os Galaxy como para a MLS.
Em 2024, Puig acumulou 17 golos e 14 assistências em 36 jogos, totalizando 29 golos e 20 assistências em 82 jogos.