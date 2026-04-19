Messi voltou a estar em destaque pelo Inter Miami. Na visita ao Colorado Rapids, para a oitava jornada da MLS, o argentino bisou para dar o triunfo à equipa da Flórida (3-2).

Já depois de dois jogos sem vencer para a Liga norte-americana – com dois empates consecutivos – Messi quis desde cedo mudar o rumo pontual da formação de Miami.

Aos 18 minutos, o ex-Barcelona e PSG abriu o marcador através de uma grande penalidade (18m). Ainda antes do intervalo, literalmente nos últimos instantes, o internacional mexicano Germán Berterame dilatou a vantagem no encontro (45+5m).

Já no segundo tempo, surgiu a resposta da equipa da casa. Na verdade, em apenas quatro minutos, o Colorado conseguiu empatar o encontro. Primeiro por Rafael Navarro, avançado ex-Palmeiras (58m), e depois por Darren Yapi, internacional sub-20 americano (62m).

Nos instantes finais, foi Messi quem assumiu para dar o triunfo ao Inter Miami. O argentino voltou a fazer com que parecesse fácil. Recebeu pelo lado direito, arrancou e – à sua maneira – atirou para o poste mais distante para dar o triunfo (79m). Messi chegou ao oitavo golo em nove jogos.

Com esta vitória (3-2), o Inter Miami assume a segunda posição da Conferência Este com 15 pontos – a quatro no líder Nashville. A formação de Colorado, por sua vez, ocupa a oitava posição da Conferência Oeste com 12 pontos.

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