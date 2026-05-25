Lionel Messi pediu para ser substituído na madrugada desta segunda-feira. Num jogo em que o Inter Miami venceu o Philadelphia Union (6-4), o argentino sentiu uma pequena lesão na coxa direita e pediu para sair.

No que toca ao jogo, Luís Suárez brilhou com um hat-trick (29m, 44m e 81m). Germán Berterame ainda bisou pela formação de Miami (13m e 42m) e De Paul também fez o gosto ao pé (90+3m).

Do lado do Philadelphia Union, Milan Iloski também fez um hat-trick (4m, 10m e 45+8m) e Bruno Damiani antou um golo (20m).

Apesar do triunfo do Inter Miami – que consolidou o segundo lugar na Conferência Este – o jogo ficou marcado pela substituição de Messi. O argentino sentiu algo na coxa direita e pediu imediatamente para sair – deixando o relvado com duas assistências.

O Mundial, recorde-se, está já aí à porta – o que certamente estará na cabeça de Messi. Até então, o Inter Miami não emitiu nenhum comunicado sobre a possível lesão.